«Кремонезе» обыграл «Эмполи» в серии А

«Кремонезе» на своем поле одержал победу над «Эмполи» в 30-м туре серии А — 1:0.

Единственный гол встречи на 4-й минуте забил форвард хозяев Сириль Дессерс.

«Кремонезе» с 19 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 32 баллами идет на 14-й строчке.