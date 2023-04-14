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Сегодня, 21:25

«Кремонезе» обыграл «Эмполи» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кремонезе» на своем поле одержал победу над «Эмполи» в 30-м туре серии А — 1:0.

Единственный гол встречи на 4-й минуте забил форвард хозяев Сириль Дессерс.

«Кремонезе» с 19 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 32 баллами идет на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
14 апр, 19:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:0
Эмполи
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Эмполи
0
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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Наполи – Верона
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 17 1 6
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