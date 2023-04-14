Касильяс признался, что хотел играть в серии А

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс рассказал, что всегда мечтал играть в чемпионате Италии. Большую часть карьеры он провел в мадридском клубе.

«Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы поиграть в серии А? По правда говоря, да. Я очень уважаю все команды в Италии. Но «Реал» — это «Реал», — цитирует Касильяса DAZN.

Футболист за всю карьеру выступал лишь в «Реале» и «Порту». 4 августа 2020 года он объявил о завершении карьеры.