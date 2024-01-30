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«Рома» обыграла «Салернитану» и одержала вторую победу подряд под руководством Де Росси

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пауло Дибала (в центре).
Фото Global Look Press

«Рома» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей забили Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини, едиственный гол хозяев на счету Григориса Кастаноса.

Римляне одержали вторую победу подряд после назначения Даниеле Де Росси главным тренером команды. 40-летний итальянец возглавил команду 16 января.

«Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А с 35 очками в 22 матчах.

«Салернитана» идет на последней, 20-й строчке с 12 очками в 22 играх.

Италия. Серия А. 22-й тур
29 янв, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Рома

0
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Каррера считает, что Миранчук добьется успеха в Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
6
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
7
 Фиорентина 21 10 4 7 29-22 34
8
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
13
 Фрозиноне 22 6 5 11 29-41 23
14
 Лечче 22 4 9 9 21-31 21
15
 Сассуоло 21 5 4 12 26-37 19
16
 Верона 22 4 6 12 20-30 18
17
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 22 2 6 14 19-44 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 1 : 1
27.01 22:45
Милан – Болонья
 2 : 2
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 2 : 1
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 0
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 1 : 1
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 0 : 0
28.01 22:45
Фиорентина – Интер
 0 : 1
29.01 22:45
Салернитана – Рома
 1 : 2
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 20 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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