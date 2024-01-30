«Рома» обыграла «Салернитану» и одержала вторую победу подряд под руководством Де Росси
«Рома» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У гостей забили Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини, едиственный гол хозяев на счету Григориса Кастаноса.
Римляне одержали вторую победу подряд после назначения Даниеле Де Росси главным тренером команды. 40-летний итальянец возглавил команду 16 января.
«Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А с 35 очками в 22 матчах.
«Салернитана» идет на последней, 20-й строчке с 12 очками в 22 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|17
|3
|1
|50-10
|54
|
2
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
3
|Милан
|22
|14
|4
|4
|43-25
|46
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Рома
|22
|10
|5
|7
|36-26
|35
|
6
|Лацио
|21
|10
|4
|7
|24-20
|34
|
7
|Фиорентина
|21
|10
|4
|7
|29-22
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|9
|4
|25-20
|33
|
9
|Наполи
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|
10
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
11
|Монца
|22
|7
|7
|8
|21-28
|28
|
12
|Дженоа
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|
13
|Фрозиноне
|22
|6
|5
|11
|29-41
|23
|
14
|Лечче
|22
|4
|9
|9
|21-31
|21
|
15
|Сассуоло
|21
|5
|4
|12
|26-37
|19
|
16
|Верона
|22
|4
|6
|12
|20-30
|18
|
17
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|22
|2
|6
|14
|19-44
|12
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|2 : 2
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|2 : 1
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 0
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|1 : 1
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|0 : 0
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|0 : 1
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|20
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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