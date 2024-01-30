«Рома» обыграла «Салернитану» и одержала вторую победу подряд под руководством Де Росси

«Рома» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей забили Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини, едиственный гол хозяев на счету Григориса Кастаноса.

Римляне одержали вторую победу подряд после назначения Даниеле Де Росси главным тренером команды. 40-летний итальянец возглавил команду 16 января.

«Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А с 35 очками в 22 матчах.

«Салернитана» идет на последней, 20-й строчке с 12 очками в 22 играх.