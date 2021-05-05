Конте поздравил Моуринью с назначением в «Рому»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поздравил Жозе Моуринью с назначением на пост наставника «Ромы».

«Это прекрасные новости для всех, я желаю Жозе всего наилучшего. Удачи ему во всех матчах, кроме игр с «Интером» — приводит Football Italia слова Конте.

4 мая стало известно, что Моуринью станет главным тренером «Ромы» с сезона-2021/22.