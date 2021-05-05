Конте поздравил Моуринью с назначением в «Рому»
11:31
Главный тренер «Интера» Антонио Конте поздравил Жозе Моуринью с назначением на пост наставника «Ромы».
«Это прекрасные новости для всех, я желаю Жозе всего наилучшего. Удачи ему во всех матчах, кроме игр с «Интером» — приводит Football Italia слова Конте.
4 мая стало известно, что Моуринью станет главным тренером «Ромы» с сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170160/conte-%E2%80%98no-problems-mourinho%E2%80%99
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