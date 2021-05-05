Хакими рассказал, что Конте мог возглавить «Реал»
11:58
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими рассказал о том, что главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте мог возглавить «Реал».
«Конте создал отличный проект и выиграл с нами титул, я горд, что вошел в историю «Интера». Тренер помог мне стать лучше в защите, я очень это ценю, потому что серьезно вырос как футболист. Конте — требовательный тренер, много работает над тактикой. Он говорил мне, что был близок к подписанию контракта с «Реалом», но переговоры сорвались», — приводит Football Italia слова Хакими.
Конте возглавляет «Интер» с июня 2019 года. Вместе с клубом он досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170165/hakimi-inter-have-created-great-project
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