Хакими рассказал, что Конте мог возглавить «Реал»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими рассказал о том, что главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте мог возглавить «Реал».

«Конте создал отличный проект и выиграл с нами титул, я горд, что вошел в историю «Интера». Тренер помог мне стать лучше в защите, я очень это ценю, потому что серьезно вырос как футболист. Конте — требовательный тренер, много работает над тактикой. Он говорил мне, что был близок к подписанию контракта с «Реалом», но переговоры сорвались», — приводит Football Italia слова Хакими.

Конте возглавляет «Интер» с июня 2019 года. Вместе с клубом он досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.