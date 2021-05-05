Де Росси может стать помощником Моуринью в «Роме»
11:00
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может стать ассистентом нового главного тренера римлян Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.
По информации источника, Де Росси может войти в тренерский штаб португальского специалиста в начале сезона-2021/22, когда тот возглавит команду.
37-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год.
4 мая стало известно, что Жозе Моуринью возглавит «Рому» по окончании сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170163/de-rossi-join-mourinho
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