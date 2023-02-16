Конте не исключил, что может вернуться в сборную Италии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что в будущем может вернуться в сборную Италии.

«Люди знают, как много Италия значит для меня. Она в моем сердце. Я никогда не исключаю возможности того, что однажды вернусь», — цитирует Конте журналист Аласдэр Голд.

Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. С 2021 года итальянец руководит английским «Тоттенхэмом».

На данный момент сборную Италии возглавляет Роберто Манчини.