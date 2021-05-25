Колыванов оценил игру Головина, Миранчука и Черышева в Европе

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил выступление действующих игроков национальной команды в Европе в прошедшем сезоне.

«В Италии очень сложный чемпионат, журналисты и болельщики всегда создают прессинг вокруг дорогостоящих новичков, — отметил в разговоре с «Известиями» Колыванов. — В тех матчах, в которых Леша Миранчук выходил, он показывал качественную игру. Хотелось, чтобы он больше получал времени, но у него в команде серьезные конкуренты. Так что Миранчуку непросто, но считаю, что он влился в команду, стал понимать итальянский футбол. В следующем сезоне он способен прибавить».

Также Колыванов поделился впечатлениями от игры Александра Головина за «Монако».

«Можно сказать, что Саша становится одним из лидеров команды, — считает Колыванов. — Хочется поздравить его с попаданием в Лигу чемпионов. И это несмотря на провальный старт. Саша сильно помог команде, он и забивал, и отдавал голевые передачи. Ему надо продолжать действовать в том же духе».

А вот о Денисе Черышеве он уже был не такого высокого мнения.

«Денис так и остался талантливым парнем, хотя ему уже 30 лет, — напомнил Игорь Колыванов. — Травмы не дают ему спокойно жить, Денис очень много пропускает из-за рецидивов. Он обладает множеством хороших качеств: классной передачей с фланга, дриблингом, прекрасной левой ногой. Если он выходит на пик формы, то играет в основе «Валенсии». Увы, такое бывает не часто. При этом, уверен, что Черышеву надо оставаться в чемпионате Испании. Он ему полностью подходит. В РПЛ ему будет гораздо сложнее показать себя».