Борис Игнатьев: «После РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что полузащитник Алексей Миранчук еще сможет проявить себя в составе «Аталанты».

«Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью, — подчеркнул эксперт в интервью «Известиям». — Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии».

Также Игнатьев отметил стабильную игру Александра Головина в «Монако».

«Если бы не травма зимой, мог он бы стать одним из лучших игроков чемпионата, — сказал тренер. — У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Все-таки «Монако» не соответствует этому статусу».

25 мая футболисты присоединятся к сборной России, которая ведет подготовку к старту Евро-2020.