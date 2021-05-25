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Борис Игнатьев: «После РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью»

14:02
Борис Игнатьев. Фото Александр Вильф.
Борис Игнатьев. Фото Александр Вильф.
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что полузащитник Алексей Миранчук еще сможет проявить себя в составе «Аталанты».

«Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью, — подчеркнул эксперт в интервью «Известиям». — Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии».

Также Игнатьев отметил стабильную игру Александра Головина в «Монако».

«Если бы не травма зимой, мог он бы стать одним из лучших игроков чемпионата, — сказал тренер. — У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Все-таки «Монако» не соответствует этому статусу».

25 мая футболисты присоединятся к сборной России, которая ведет подготовку к старту Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1168483/vladislav-zimagulov-ekaterina-zvenigorodskaia/zagranichnye-pokhody-golovin-i-miranchuk-vziali-pervye-medali-top-lig

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