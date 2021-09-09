Кокорин: «В «Фиорентине» есть человек, который заботится о нашей диете. В молодости любил иногда поесть в «Макдоналдсе»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, как следит за своим питанием.

«Позаботьтесь о своем питании, сне, здоровье. Физическое восстановление очень важно, раньше я не понимал его важности, потому что в молодости ты тренируешься, потом гуляешь с друзьями... Позже я понял, что если бы я начал уделять большое внимание физическому восстановлению в 18 лет, возможно, я бы избежал некоторых незначительных травм, таких как недавняя.

Теперь во Флоренции у нас есть человек, который заботится о нашей диете и составляет конкретное меню. Я стараюсь есть то, что он рекомендует. В молодости я любил иногда поесть в «Макдоналдсе» или в каком-нибудь ресторане быстрого питания», – приводит слова Кокорина официальный сайт клуба.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая – вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты – ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.