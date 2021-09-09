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Кокорин: «Иногда бывает, что пью пиво после игр. Водку не люблю»

12:03
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, что может выпить пиво после игры.

«Люблю пиво, иногда бывает, что пью его после игр. Водку не люблю. Те, кто живет в Италии, думая о России, говорят про пиво или водку, но это ложные стереотипы. Очевидно, что если вам нравится водка, вы ее пьете, и неважно, русский вы или итальянец. Но русские не любят пить слишком много водки, только в нормальном количестве. То же самое и с вином. В Италии я вижу, что это нормально, когда вы пьете бокал вина за обедом или ужином. В России мы едим без вина», — приводит слова Кокорина официальный сайт клуба.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.

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Сергей Разин все материалы автора

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