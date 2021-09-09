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Кокорин рассказал, почему не скучает по России

12:20
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, скучает ли по жизни в России.

«Я не скучаю по России, потому что живу там много лет. После начала карьеры я переехал в Москву, когда был очень молод. Потом 15 лет прожил в Москве. Вот почему я не скучаю по России, потому что я жил во всех самых красивых городах России, я очень хорошо знаю страну и хочу увидеть некоторые европейские города. Конечно, для меня очень важно, когда сборная России участвует в больших турнирах, таких как чемпионат мира или Евро, я храню эти матчи в своей памяти», — приводит слова Кокорина оициальный сайт клуба.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.

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Сергей Разин все материалы автора

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