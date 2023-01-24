Кокорин: «В Италии футбол более тактический, это требует мозгов»

Российский нападающий Александр Кокорин вспомнил о своем переходе в «Фиорентину» и о своих эмоциях от игры в серии А.

«Фиорентина» — отличная команда в красивом городе с великой историей, и я очень хотел там выступать. Я провел 12 лет в России и мне нужно было сменить обстановку. В Италии футбол более тактический, это требует мозгов, а также большой интенсивности. Это футбол, который я люблю. Матчи, как против «Ювентуса», так и против «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим шоу, огромные стадионы. Люди думают только об играх, это отличная лига", — рассказал футболист в интервью FootMercato.

31-летний футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. За итальянский клуб форвард провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел в кипрский клуб «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».