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Сегодня, 16:55

Камоцци считает, что Миранчук представляет собой смесь Барака и Иличича

Виктория Кравченко
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук должен играть в технико-тактической лиге. Он сравнил его с нападающим «Вероны» и сборной Чехии Антонинон Бараком и полузащитником «Марибора» Йосипом Иличичем.

«Миранчук для меня хорош там, где он играет. Вообще, он представляет собой смесь Барака и Иличича. Алексей должен играть в технико-тактической лиге, где он может проявлять и показывать свою технику», — сказал Камоцци Metaratings.ru.

В этом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах за «Торино» в серии А.

«Торино» с 26 очками после 19 туров в нынешнем сезоне серии А занимает восьмое место в таблице. Права на игрока принадлежат «Аталанте».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-miranchuk-predstavlyaet-soboi-smes-baraka-i-ilichicha-222356/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Франко Камоцци
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
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 Монца 19 6 4 9 23-28 22
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
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 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
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 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
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Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
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Мбала Нзола

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 9 1 3
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