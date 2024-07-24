Де ла Фуэнте – о Морате: «Идеальный капитан. Когда пройдет время, мы осознаем его величие»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что многие в Испании недооценивают форварда национальной команды Альваро Морату.
«Альваро был образцовым капитаном. Для всех и во всем. Идеальный капитан. Он останется в сборной? Я надеюсь на это. Сейчас он получит фантастический опыт в «Милане». Он нам нужен. Многие большие навыки Альваро не признаны. В другой стране он был бы эталоном. Не знаю, почему это так. Когда пройдет время, мы осознаем его величие», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.
31-летний испанец в летнее трансферное окно перешел из «Атлетико» в «Милан». Ранее Мората также выступал за «Ювентус», «Челси» и мадридский «Реал». В активе нападающего 36 голов в 80 матчах за сборную Испании.
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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