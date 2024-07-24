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Де ла Фуэнте – о Морате: «Идеальный капитан. Когда пройдет время, мы осознаем его величие»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что многие в Испании недооценивают форварда национальной команды Альваро Морату.

«Альваро был образцовым капитаном. Для всех и во всем. Идеальный капитан. Он останется в сборной? Я надеюсь на это. Сейчас он получит фантастический опыт в «Милане». Он нам нужен. Многие большие навыки Альваро не признаны. В другой стране он был бы эталоном. Не знаю, почему это так. Когда пройдет время, мы осознаем его величие», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

31-летний испанец в летнее трансферное окно перешел из «Атлетико» в «Милан». Ранее Мората также выступал за «Ювентус», «Челси» и мадридский «Реал». В активе нападающего 36 голов в 80 матчах за сборную Испании.

 

Альваро Мората
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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