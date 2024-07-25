«Ювентус» хочет подписать Карима Адейеми

«Ювентус» начал переговоры с представителем нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Туринский клуб отправил 22-летнему игроку контрактное предложение. Никаких переговоров с дортмундской «Боруссией» пока не было.

Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.