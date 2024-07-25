Паредес заявил, что хочет уговорить Дибалу перейти в «Бока Хуниорс»

Экс-полузащитник «Зенита», «Ювентуса» и ПСЖ Леандро Паредес заявил, что мечтает вернуться в «Бока Хуниорс» и хочет уговорить Пауло Дибалу перейти в аргентинский клуб вместе с ним.

«Я хочу привезти Дибалу с собой в «Боку». Хочу, чтобы он совершил это безумие. Просто подумайте: мы смотрели финал Кубка Либертадорес (розыгрыш 2023 года. — Прим. «СЭ») в моем доме. Моя дочь сильно плакала («Бока» уступила бразильскому «Флуминенсе» по итогам овертайма со счетом 1:2 — Прим. «СЭ»), и я ей сказал: «Рано или поздно мы выиграем, если папа вернется... И тогда с нами поедет и дядя Пауло». Он тогда засмеялся, но вы свидетели — я попробую», — цитирует Паредеса итальянский Calciomercato.com.

30-летний Паредес является игроком «Ромы» с лета 2023 года, его контракт истекает в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец отказал саудовскому «Аль-Ахли», который предлагал игроку соглашение на 10 миллионов евро в год. Паредес — воспитанник «Бока Хуниорс», и ранее ноднократно заявлял, что рано или поздно хочет вернуться в родной клуб.

Контракт 30-летнего Дибалы с римским клубом также рассчитан до июня 2025 года, и включает пункт об отступных в размере 12 миллионов евро, который любой неитальянский клуб может активировать этим летом до 31 июля. Ранее сообщалось, что форвард отказал саудовскому «Аль-Насру», в котором выступает Криштиану Роналду. Клуб предлагал аргентинцу зарплату в размере 20 миллионов евро в год.