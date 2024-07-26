Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Лацио»

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может стать игроком «Лацио», сообщает Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, агент 33-летнего футболиста Хорхе Мендеш предложил римлянам подписать контракт с Родригесом.

Ранее стало известно, что колумбийского полузащитника хотят приобрести «Сельта» и «Порту».

22 июля появилась информация о том, что Хамес собирается расторгнуть контракт с «Сан-Паулу» и намерен вернуться в Европу.

Родригес выступает за бразильский клуб с июля 2023 года. Хавбек провел за команду 22 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Он был признан лучшим игроком Кубка Америки-2024. На турнире футболист забил один мяч и сделал шесть результативных передач в шести играх за сборную Колумбии.