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Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лацио»

04:26
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу над «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Отличная победа! Продолжайте так же, ребята», — написал португалец в Instagram 7 марта.

Роналду в этой игре остался в запасе. Он вышел на замену на 69-й минуте.

Ювентус — Лацио

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