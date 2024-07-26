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Сегодня, 10:28

Защитник сборной Сербии Павлович близок к переходу в «Милан»

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Итальянский Calciomercato.com сообщает, что защитник «Ред Булл Зальцбург» и сборной Сербии Страхинья Павлович близок к переходу в «Милан».

Источник утверждает, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Итальянский клуб предлагает сербу пятилетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

23-летний Павлович является игроком «Зальцбурга» с 2022 года. На счету защитника 33 матча и 2 гола за сборную Сербии. На Евро-2024 игрок провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: Calciomercato.com
Сборная Сербии по футболу
ФК Милан
ФК Ред Булл Зальцбург
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