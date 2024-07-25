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Сегодня, 01:38

Буффон стал спортивным директором сборных Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джанлуиджи Буффон.
Фото Reuters

Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал спортивным директором сборных Италии и будет курировать как старшую, так и молодежную сборную страны, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 46-летний итальянец надеется, что сможет помочь национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира в 2026 году, а его работа с молодежными командами поможет развивать и продвигать таланты в первой сборной.

Ранее Буффон был главой делегации сборной Италии на чемпионате Европы-2024.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
Сборная Италии по футболу
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