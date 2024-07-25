Буффон стал спортивным директором сборных Италии
Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал спортивным директором сборных Италии и будет курировать как старшую, так и молодежную сборную страны, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 46-летний итальянец надеется, что сможет помочь национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира в 2026 году, а его работа с молодежными командами поможет развивать и продвигать таланты в первой сборной.
Ранее Буффон был главой делегации сборной Италии на чемпионате Европы-2024.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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