В Италии сообщили об интересе европейских команд к полузащитнику «Торино» Иличу

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

«Илич нравится многим командам в Европе. В эти дни он тренируется и будет оценен Ваноли, который наигрывает его в стартовом составе. Он уйдет только в том случае, если поступит очень хорошее предложение», — сказал Джулини «СЭ».

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.