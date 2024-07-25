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Сегодня, 20:02

В Италии сообщили об интересе европейских команд к полузащитнику «Торино» Иличу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

«Илич нравится многим командам в Европе. В эти дни он тренируется и будет оценен Ваноли, который наигрывает его в стартовом составе. Он уйдет только в том случае, если поступит очень хорошее предложение», — сказал Джулини «СЭ».

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.

Иван Илич
ФК Торино
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4
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
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18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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