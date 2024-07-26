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Сегодня, 03:44

Петрович: «МЛС — отличное соревнование, для Миранчука это шикарная возможность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Черногорский тренер Желько Петрович прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«МЛС — отличное соревнование, для Миранчука это шикарная возможность. В «Атланте» прекрасный клуб, но мне даже не верится, что они хотят подписать Алексея, потому что это действительно высокий уровень. К тому же, российский игрок в Америке в такой момент — это будет реально сильно», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего в активе Миранчука 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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