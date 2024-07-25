Экс-защитник «Ювентуса» Юлиано надеется на победу клуба в серии А в новом сезоне

Бывший защитник «Ювентуса» Марк Юлиано рассказал об ожиданиях от нового сезона серии А.

«Интер» снова фаворит. Это чемпион Италии. У клуба сейчас лучшая игра. Команда уже давно вместе, она сбилась, и совершенно логично, что они — фавориты", — цитирует слова Юлиано fcinter1908.it.

Новый сезон серии А начнется семнадцатого августа.