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Экс-защитник «Ювентуса» Юлиано надеется на победу клуба в серии А в новом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ювентуса» Марк Юлиано рассказал об ожиданиях от нового сезона серии А.

«Интер» снова фаворит. Это чемпион Италии. У клуба сейчас лучшая игра. Команда уже давно вместе, она сбилась, и совершенно логично, что они — фавориты", — цитирует слова Юлиано fcinter1908.it.

Новый сезон серии А начнется семнадцатого августа.

ФК Интер (Интернационале)
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 - : -
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