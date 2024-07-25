Погба — о своем будущем: «Не могу об этом много говорить, но все зависит от даты рассмотрения апелляции»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, отбывающий дисквалификацию за употребление допинга, надеется на положительный исход апелляции и возвращение в футбол.
«Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои болельщики, которые меня поддерживают, что облегчает задачу. Все будет хорошо. Хотя я не могу много говорить об этом, все дороги ведут к дате рассмотрения апелляции. До тех пор я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения», — цитирует Погба издание Forbes.
31-летний Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию, вынесенную итальянским спортивным антидопинговым органом. Его обвинили в использовании запрещенного вещества, которое повышает уровень тестостерона в организме.
Погба и его адвокаты отрицают намеренное употребление допинга, утверждая, что вещество попало в организм игрока случайно. Они подали апелляцию в CAS.
Последний раз француз выходил на поле в составе «Ювентуса» 3 сентября 2023 года в выездном матче серии А против «Эмполи» (0:2).
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12
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13
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
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|17.08
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Дженоа – Интер
|- : -
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Парма – Фиорентина
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|17.08
|21:45
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Милан – Торино
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|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
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