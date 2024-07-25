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Допинг

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Погба — о своем будущем: «Не могу об этом много говорить, но все зависит от даты рассмотрения апелляции»

Погба рассказал, что ждет даты рассмотрения апелляции по допинговому делу
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, отбывающий дисквалификацию за употребление допинга, надеется на положительный исход апелляции и возвращение в футбол.

«Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои болельщики, которые меня поддерживают, что облегчает задачу. Все будет хорошо. Хотя я не могу много говорить об этом, все дороги ведут к дате рассмотрения апелляции. До тех пор я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и ждать итогового решения», — цитирует Погба издание Forbes.

31-летний Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию, вынесенную итальянским спортивным антидопинговым органом. Его обвинили в использовании запрещенного вещества, которое повышает уровень тестостерона в организме.

Погба и его адвокаты отрицают намеренное употребление допинга, утверждая, что вещество попало в организм игрока случайно. Они подали апелляцию в CAS.

Последний раз француз выходил на поле в составе «Ювентуса» 3 сентября 2023 года в выездном матче серии А против «Эмполи» (0:2).

Источник: Forbes
Поль Погба
ФК Ювентус
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