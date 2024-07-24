Sky Sport: «Атланта» завершит переход Миранчука 26 июля

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту» из МЛС, сообщает Sky Sport.

По информации источника, сделка должна завершиться к пятнице, 26 июля. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего в активе Миранчука 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.