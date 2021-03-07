Итальянский журналист раскритиковал руководство «Фиорентины» за покупку Кокорина

Итальянский журналист Reppublica Стефано Каппеллини прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать бреши в своей системе. Но, если судить по тем 40 минутам матча против «Ромы», приобретение россиянина — это полная противоположность тому, что называется починкой. Тот случай — когда заплатка — хуже, чем дырка», — приводит слова Каппеллини Viola News со ссылкой на Repubblica.

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, перейдя из московского «Спартака». 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.