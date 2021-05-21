Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кротоне»
15:57
В заключительном туре чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет против «Кротоне». В заявку команды из Флоренции на эту встречу попал российский нападающий Александр Кокорин, сообщает Twitter «фиалок».
В трех матчах чемпионата Италии нынешнего сезона форвард не отличился результативными действиями.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в конце января этого года после перехода в итальянскую команду из московского «Спартака». Форвард подписал долгосрочный контракт с «фиалками», рассчитанный до 2024 года.
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