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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кротоне»

15:57
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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В заключительном туре чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет против «Кротоне». В заявку команды из Флоренции на эту встречу попал российский нападающий Александр Кокорин, сообщает Twitter «фиалок».

В трех матчах чемпионата Италии нынешнего сезона форвард не отличился результативными действиями.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в конце января этого года после перехода в итальянскую команду из московского «Спартака». Форвард подписал долгосрочный контракт с «фиалками», рассчитанный до 2024 года.

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