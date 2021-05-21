Бога может перейти из «Сассуоло» в «Шахтер»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога покинет команду по окончании сезона. Футболист намекнул, что может отправиться в донецкий «Шахтер» вслед за главным тренером итальянской команды Роберто Де Дзерби, который возглавит украинскую команду с сезона-2021/22.

«В январе были переговоры по поводу продления моего контракта с клубом, но мы не достигли соглашения. В связи с этим мы решили, что лучше нам с клубом расстаться в летнее трансферное окно. Прошло три года, сейчас, кажется, отличный момент. Я хочу сделать шаг вперед. Если есть возможность последовать за нашим тренером, то почему нет? Это не значит, что я буду следовать за Де Дзерби везде, но я хочу посмотреть, что будет по окончании сезона», — приводит Football Italia слова Бога.

В сезоне-2020/21 Бога провел 27 матчей за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего ивуарийца в 22 миллиона евро.