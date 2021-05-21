Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим футболистом чемпионата Италии в мае, сообщает официальный сайт турнира.

В нынешнем месяце 28-летний украинец забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Игрок получит награду перед заключительным матчем сезона против «Милана».

Powerful goals, outstanding assists and amazing skills: Ruslan Malinovskyi, the MVP of May ??

?? https://t.co/Fa7Qw2GksN#WeAreCalcio pic.twitter.com/OpdGg2wV7s — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 21, 2021

В сезоне-2020/21 Малиновский провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, на его счету 10 голов и 12 результативных передач.