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Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае

15:24
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим футболистом чемпионата Италии в мае, сообщает официальный сайт турнира.

В нынешнем месяце 28-летний украинец забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Игрок получит награду перед заключительным матчем сезона против «Милана».

В сезоне-2020/21 Малиновский провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, на его счету 10 голов и 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.legaseriea.it/en/press/news/info/ruslan-malinovskyi-mvp-of-may

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