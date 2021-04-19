Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин не вошел в состав «Фиорентины» на матч с «Вероной»

19:05
Теги:

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (20 апреля).

30-летний россиянин не включен в состав «фиалок». Форвард еще не вернулся к полноценным тренировкам и продолжает заниматься индивидуально.

В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд