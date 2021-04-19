Кокорин не вошел в состав «Фиорентины» на матч с «Вероной»
19:05
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (20 апреля).
30-летний россиянин не включен в состав «фиалок». Форвард еще не вернулся к полноценным тренировкам и продолжает заниматься индивидуально.
В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча.
? | SQUAD LIST— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 19, 2021
I convocati viola per #VeronaFiorentina ?
Powered by @TiresTomket#Fiorentina ? #ForzaViola #VERvFIO pic.twitter.com/YgSRPcPkYn
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