Кокорин не вошел в состав «Фиорентины» на матч с «Вероной»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (20 апреля).

30-летний россиянин не включен в состав «фиалок». Форвард еще не вернулся к полноценным тренировкам и продолжает заниматься индивидуально.

В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча.