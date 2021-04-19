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Каррера покинул пост главного тренера «Бари»

17:33
Массимо Каррера. Фото ФК «Бари»
Массимо Каррера. Фото ФК «Бари»
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Главный тренер «Бари» Массимо Каррера покинул свой пост, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

«Клуб с уважением относится к нему как к человеку и профессионалу, и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля красно-белых. Руководство и сотрудники желают ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении «Бари».

Каррера был назначен главным тренером «Бари», выступающего в третьем дивизионе Италии, в феврале 2021 года. С ним был заключен краткосрочный контракт, который мог быть пересмотрен в случае решения задачи — выхода команды в Серию В.

В текущем сезоне команда идет на 4-м месте после 34 туров, набрав 60 очков.

Дополнительная информация:

https://www.sscalciobari.it/it/news/1895-mister-massimo-carrera-sollevato-dallincarico/

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