Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч с «Лацио»

«Фиорентина» объявила стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

Российский нападающий Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных. В сезоне-2021/22 серии А футболист ни разу не выходил в стартовом составе команды.

Матч «Фиорентина» — «Лацио» состоится сегодня, 5 февраля. Начало встречи — в 22:45 (мск).

Кокорин в текущем сезоне принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.