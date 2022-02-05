Гасперини: «Бога не в лучшей физической форме, но он может быть полезен в матче с «Кальяри»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о нападающем Жереми Бога, который перешел в команду в зимнее трансферное окно.

Ранее, футболист попал в заявку команды на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».

«Мы очень рады его приходу, он был вне игры какое-то время, но уже показал свои качества. Он может быть полезен уже сейчас, как благодаря своей скорости, так и дриблингу. Он не в лучшей форме с точки зрения своего физического состояния, но ему придется стать частью команды», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Бога перешел из «Сассуолы» в «Аталанту» 24 января 2022 года. Соглшение рассчитано до 2026 года.

Матч команды из Бергамо против «Кальяри» пройдет 6 февраля, начало встречи — 14.30 (мск).