Кокорин может сыграть в последнем матче «Фиорентины» в сезоне
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может принять участие в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии против «Кротоне», сообщает Fiorentina News.
По данным источника, главный тренер «фиалок» Джузеппе Якини планирует выпустить на последнюю игру сезона тех футболистов, которые получали мало игрового времени в нынешнем сезоне, в том числе Кокорина.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, игрок перешел в итальянскую команду из «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с «фиалками» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отличился результативными действиями. Россиянин не выходил на поле с 3 марта.
Дополнительная информация:
https://www.fiorentinanews.com/da-barreca-a-kokorin-ecco-chi-potrebbe-giocare-a-crotone/
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