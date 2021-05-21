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Кьеллини может продолжить карьеру в США

09:13
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может продолжить карьеру в США, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 36-летним итальянцем интересуется «Цинцинатти», выступающий в МЛС. Американский клуб хочет подписать игрока в случае, если тот не станет продлевать контракт с «Ювентусом», действующий до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 24 матча за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.

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