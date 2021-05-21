Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может продолжить карьеру в США, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 36-летним итальянцем интересуется «Цинцинатти», выступающий в МЛС. Американский клуб хочет подписать игрока в случае, если тот не станет продлевать контракт с «Ювентусом», действующий до конца июня 2021 года.

#Cincinnati have shown interest for #Juventus captain Giorgio #Chiellini: if he doesn't extend the contract (expires in June), they will work to convince him to fly to #MLS. #transfers #FCCincy — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 21, 2021

В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 24 матча за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.