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Клубы серии А хотят заморозить выплату зарплат игрокам на время паузы

10:27
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Президенты клубов серии А и серии Б хотят заморозить выплату зарплат игрокам на время приостановки турниров из-за коронавируса, сообщает журналист Никола Скира.

Клубы хотят минимизировать убытки, однако Ассоциация футболистов Италии выступает против этой идеи.

Чемпионат Италии должен возобновиться не позднее 9 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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