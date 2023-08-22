Кьеза оценил игру «Ювентуса» в матче против «Удинезе»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, что думает о победе команды над «Удинезе» в первом туре серии А (3:0).

«Это была отличная игра, и в первом тайме мы были очень интенсивными, высоко прессинговали соперника, играя в современный футбол. Мы должны давить на линию защиты оппонентов, что и продемонстрировали», — цитирует Кьезу Football Italia.

Следующий поединок «Ювентус» проведет против «Болоньи».