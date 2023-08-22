Кьеза: «Наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о цели команды на сезон-2023/24.

«Мы не играем статично, а много двигаемся. Этого требует от нас тренер. С приходом Франческо Маньянелли мы экспериментируем с этой новой тактикой.

Как уже говорил тренер, наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим», — приводит слова Кьезы Football Italia.

В 1-м туре серии А «Ювентус» крупно обыграл «Удинезе» (3:0). Следующий поединок «старая синьора» проведет против «Болоньи».