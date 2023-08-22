Кьеза: «Наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим»
Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о цели команды на сезон-2023/24.
«Мы не играем статично, а много двигаемся. Этого требует от нас тренер. С приходом Франческо Маньянелли мы экспериментируем с этой новой тактикой.
Как уже говорил тренер, наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим», — приводит слова Кьезы Football Italia.
В 1-м туре серии А «Ювентус» крупно обыграл «Удинезе» (3:0). Следующий поединок «старая синьора» проведет против «Болоньи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Торино
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 3
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|0 : 0
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андреа Белотти
Рома
|2
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
|
|
Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1
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