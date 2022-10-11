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11 октября, 07:01

Кьеза не сыграет в матче «Ювентуса» с «Торино»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, когда форварда Федерико Кьеза сможет вернуться на поле. Ближайший матч команда проведет 15 октября против «Торино».

«Против «Торино» он не сыграет точно. Ему еще надо вернуть себе уверенность, ему нужно время. Но восстановление идет очень хорошо», — цитирует Аллегри ITASportPress.

24-летний итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.

В последний раз футболист сборной Италии выходил на поле 9 января. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в Серии А и 2 гола.

Федерико Кьеза
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Интер 9 5 0 4 16-14 15
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 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
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 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
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