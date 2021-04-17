Кьеллини считает, что продление с ним контракта никогда не будет проблемой для «Ювентуса»
Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сказал, что продление с ним или с Джанлуиджи Буффоном контрактов никогда не было и не будет проблемой для клуба. У двух ветеранов истекают соглашения ва конце сезона, и в настоящее время они не ведут переговоры с клубом.
«Во время перерыва на игры сборных продление контракта со мной и Джиджи называли проблемой. Но это неправда. Этой проблемы не существует и никогда не было. Мы никогда не будем проблемой для клуба. Я бы никогда не стал играть в другой футболке в Италии или в Европе. Однако сейчас я сосредоточен на предстоящем матче с «Аталантой», — цитирует Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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