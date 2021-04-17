Кьеллини считает, что продление с ним контракта никогда не будет проблемой для «Ювентуса»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сказал, что продление с ним или с Джанлуиджи Буффоном контрактов никогда не было и не будет проблемой для клуба. У двух ветеранов истекают соглашения ва конце сезона, и в настоящее время они не ведут переговоры с клубом.

«Во время перерыва на игры сборных продление контракта со мной и Джиджи называли проблемой. Но это неправда. Этой проблемы не существует и никогда не было. Мы никогда не будем проблемой для клуба. Я бы никогда не стал играть в другой футболке в Италии или в Европе. Однако сейчас я сосредоточен на предстоящем матче с «Аталантой», — цитирует Football Italia.