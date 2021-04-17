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Кьеллини ответил на критику в адрес Роналду

03:53
Джорджио Кьеллини. Фото Instagram
Джорджио Кьеллини. Фото Instagram
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Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини прокомментировал недавние сообщения в СМИ том, что нападающий Криштиану Роналду является проблемой туринской команды.

«Если Криштиану Роналду — проблема, я бы хотел, чтобы их было много. Мы не должны думать о том, что могло бы быть. Из-за «если» и «но» теряется концентрация. Мы должны подняться как можно выше, может быть, это будет второе место, потому что «Интер» далеко, но мы к этому стремимся», — цитирует Football Italia Кьеллини.

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