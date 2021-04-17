Кьеллини ответил на критику в адрес Роналду
Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини прокомментировал недавние сообщения в СМИ том, что нападающий Криштиану Роналду является проблемой туринской команды.
«Если Криштиану Роналду — проблема, я бы хотел, чтобы их было много. Мы не должны думать о том, что могло бы быть. Из-за «если» и «но» теряется концентрация. Мы должны подняться как можно выше, может быть, это будет второе место, потому что «Интер» далеко, но мы к этому стремимся», — цитирует Football Italia Кьеллини.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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