Джеко покинет «Рому» в летнее трансферное окно
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сменит команду в летнее трансферное окно, утверждает в Twitter журналист Николо Скира.
У боснийца есть еще один год контракта, но его зарплата в размере 7,5 миллионов евро в год слишком высока для римлян. В ближайшее время агент футболиста встретится с генеральным директором желто-красных Тиаго Пинто, чтобы найти решение.
35-летний Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. В текущем сезоне форвард провел 30 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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