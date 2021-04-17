Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Джеко покинет «Рому» в летнее трансферное окно

10:30
Эдин Джеко. Фото Reuters
Эдин Джеко. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сменит команду в летнее трансферное окно, утверждает в Twitter журналист Николо Скира.

У боснийца есть еще один год контракта, но его зарплата в размере 7,5 миллионов евро в год слишком высока для римлян. В ближайшее время агент футболиста встретится с генеральным директором желто-красных Тиаго Пинто, чтобы найти решение.

35-летний Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. В текущем сезоне форвард провел 30 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд