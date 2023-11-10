Кьеллини считает, что «Милан» нестабилен в последнее время
Защитник Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре «Милана» в последние недели.
«Появились причины скептически относиться к перспективам клуба. Но единственный реально неудачный матч — это игра с «Удинезе», а в поединке с «ПСЖ» «россонери» эффектно вернулись», — цитирует Кьеллини pianetamilan.it.
В серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F после победы над «ПСЖ» (2:1).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Торино
|11
|4
|3
|4
|9-13
|15
|
13
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
14
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
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|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|- : -
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
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