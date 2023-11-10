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Сегодня, 09:17

Кьеллини считает, что «Милан» нестабилен в последнее время

Виктория Кравченко
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Защитник Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре «Милана» в последние недели.

«Появились причины скептически относиться к перспективам клуба. Но единственный реально неудачный матч — это игра с «Удинезе», а в поединке с «ПСЖ» «россонери» эффектно вернулись», — цитирует Кьеллини pianetamilan.it.

В серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F после победы над «ПСЖ» (2:1).

Джорджо Кьеллини
ФК Милан
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Агент Бийола заявил, что игрок не думает об уходе из «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 11 2 2 7 7-15 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 - : -
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 - : -
11.11 17:00
Лечче – Милан
 - : -
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 - : -
11.11 22:45
Монца – Торино
 - : -
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 - : -
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Фиорентина – Болонья
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Интер

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Сассуоло

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Малик Тшау

Милан

 9 1 3
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Майк Меньян

Милан

 8 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 9 1 1
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