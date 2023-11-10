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Лаутаро Мартинес — лучший футболист серии А в октябре

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком итальянской серии А по итогам октября.

Как сообщает пресс-служба лиги, в ходе голосования нападающий «Интера» опередил защитника «Ювентуса» Бремера, полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию, хавбека «Милана» Кристиана Пулишича, форвардов Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Матиаса Суле из «Фрозиноне».

26-летний Мартинес принял участие в 3 октябрьских матчах чемпионата Италии (во всех «Интер» одержал победы), забил 2 гола.

В сезоне-2023/24 игрок сборной Аргентины провел 15 встреч за «Интер» во всех турнирах, отметился 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Неделя

Кьеллини считает, что «Милан» нестабилен в последнее время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 11 2 2 7 7-15 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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38 тур
10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 - : -
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 - : -
11.11 17:00
Лечче – Милан
 - : -
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 - : -
11.11 22:45
Монца – Торино
 - : -
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 - : -
12.11 17:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
12.11 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
12.11 20:00
Лацио – Рома
 - : -
12.11 22:45
Интер – Фрозиноне
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 9 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 8 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 9 1 1
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