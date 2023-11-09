Агент Бийола заявил, что игрок не думает об уходе из «Удинезе»

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о возможном возвращении словенского футболиста в ЦСКА.

«У «Удинезе» был непростой старт сезона. В последней игре команда добилась важной победы над «Миланом». Вы знаете, что Яка безумно благодарен ЦСКА, следит за выступлениями команды и поддерживает связь со многими игроками, но сейчас он — футболист «Удинезе» и не думает об уходе», — цитирует Бийола Metaratings.ru.

24-летний Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год, провел 96 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

В сезоне-2023/24 игрок сборной Словении сыграл 12 матчей за «Удинезе», результативными действиями не отметился.