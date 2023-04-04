Кассано: «Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы «Интер» смог сделать шаг вперед»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об игре «Ювентуса» и «Интера».

«Интер» и «Ювентус» на выходных провели дерьмовые матчи. Туринцы победили незаслуженно, у «Вероны» было три великолепных момента. «Интер» же — настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед", — приводит слова Кассано Calciomercato.

«Ювентус» и «Интер» сыграют в полуфинале Кубка Италии. Первый матч пройдет 4 апреля и начнется в 22:00 мск.