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Кассано: «Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы «Интер» смог сделать шаг вперед»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об игре «Ювентуса» и «Интера».

«Интер» и «Ювентус» на выходных провели дерьмовые матчи. Туринцы победили незаслуженно, у «Вероны» было три великолепных момента. «Интер» же — настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед", — приводит слова Кассано Calciomercato.

«Ювентус» и «Интер» сыграют в полуфинале Кубка Италии. Первый матч пройдет 4 апреля и начнется в 22:00 мск.

Антонио Кассано
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с Леау
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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38 тур
1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 1 : 3
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 0 : 1
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 3 : 0
2.04 16:00
Монца – Лацио
 0 : 2
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 1 : 1
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 3 : 0
2.04 21:45
Наполи – Милан
 0 : 4
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 1 : 0
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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