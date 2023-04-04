«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с Леау

Форвард «Милана» Рафаэль Леау может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб готов предложить 23-летнему португальцу продлить соглашение до 2025 или 2026 года с повышением зарплаты до 7 млн евро в год.

В текущем сезоне Леау провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.