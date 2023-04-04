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Сегодня, 09:10

Семин объяснил, в чем Кварацхелия сильнее Марадоны

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» предположил, что «Наполи» не продаст полузащитника Хвичу Кварацхелию этим летом.

— Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

— Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро. Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

— Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

— Марадона в этом возрасте так не играл. Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи». И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного. Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд.

Кварацхелия играл за «Локомотив» под руководством Семина во второй половине сезона-2018/19.

22-летний грузин стал футболистом «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче за неаполитанцев и трижды признавался лучшим игроком месяца в серии А. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 85 миллионов евро. В СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Реала», «Манчестер Сити» и других европейских топ-клубов.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
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 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
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Интер – Фиорентина
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 1 : 0
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 3 : 0
2.04 16:00
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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