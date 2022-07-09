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Сегодня, 19:13

«Интер» продлил контракт с Хандановичем на один год

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самир Ханданович.
Фото La Gazzetta dello Sport

«Интер» объявил о продлении контракта с вратарем Самиром Хандановичем.

Новое соглашение с 37-летним словенцем рассчитано до конца июня 2023 года.

Ханданович выступает за «Интер» с июля 2012 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 40 голов в 50 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 21 встречу на ноль.

Источник: https://www.inter.it/en/news/2022/07/09/samir-handanovic-contract-renewal.html

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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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