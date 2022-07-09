«Интер» продлил контракт с Хандановичем на один год

«Интер» объявил о продлении контракта с вратарем Самиром Хандановичем.

Новое соглашение с 37-летним словенцем рассчитано до конца июня 2023 года.

Ханданович выступает за «Интер» с июля 2012 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 40 голов в 50 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 21 встречу на ноль.